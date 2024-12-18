Володимир Кличко розповів, як розшукують викрадених Росією дітей

Повертати українських дітей стало складніше, бо Росія боїться відповідальності за ці злочини і ретельно ховає інформацію. Зараз вдалося повернути 553 дитини, які були викрадені країною-агресором.

Як повідомляє 24 Канал, про це розповів брат мера Києва Віталія Кличка – Володимир Кличко, який займається цим питанням.

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"З сотень тисяч вкрадених дітей ми повернули в Україну тільки 553 дитини. Є наші ресурси, є наші канали, якими ми повертаємо дітей. Не буду зараз на цьому акцентувати, але це кошти, гроші. Це дуже складно. Росіяни більше не віддають наших дітей з фільтраційних таборів, не дають можливість ідентифікувати дітей. Тому що вони лякаються відповідальності, бояться, що такі діти є взагалі. Бо це кримінал. Міжнародний кримінальний суд вже зробив свій висновок щодо президента Путіна, оголосивши його в розшук. Тому росіяни ховають інформацію про дітей, бо розуміють наслідки", – розповів Володимир Кличко.

Він зазначив, що є різні шляхи, якими повертають дітей. Частково допомагають іноземні представники і країни, які виступають посередниками. Проте легше всього повертати дітей було через "фільтраційні табори".

Є так звані "фільтраційні табори", де діти залишаються від місяця до трьох, поки будуть передані "для адаптації" в російську глибинку. Поки вони перебувають в цих таборах, у нас є можливість ідентифікувати їх. Через агентів, а також через родичок – матерів, тіток, бабусь. Ці діти, які повертаються в Україну, до своїх родин, є свідками кримінального злочину. Вони розповідають, що з ними сталося і як відбувалося викрадення,

– сказав Кличко.

Володимир Кличко також пояснив, як російська пропаганда бреше та використовує українських дітей.

Є випадки, коли батьки віддавали своїх дітей окупантам, щоб захисти їхнє життя, щоб вони не були атаковані, бо опинилися вже на лінії фронту. Думки були захистити, зберегти їхні життя. А що робить російська пропаганда? Відправляє "для адаптації" в російську глибинку, щоб вони не знали свого імені, звідки вони, хто вони і ніколи не побачили свою родину. Проходить час, і вони розповідають дітям, що батьки не хотіли вас, тому віддали. Промивають мізки. А коли їм вже виповнилося 18 років, вони пройшли військову підготовку, дають зброю. І, на жаль, є випадки, коли через цю пропагандистську війну одна родина воює по різні боки фронту. Це жахливо. Це руйнування нації та геноцид, але в такій сучасній формі,

– наголосив брат мера Києва.

Як повідомлялося, Фонд братів Кличко з початку повномасштабної російської агресії надає допомогу дітям, що постраждали від війни.