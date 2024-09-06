Ринги, футбольне поле, тренажери, – Володимир Кличко відкрив боксерський майданчик у Броварах

Володимир Кличко відкрив унікальний боксерський майданчик просто неба в Броварському вищому училищі фізичної культури.

Про це повідомили на сайті Klitschko Foundation.

Читайте також ГУР отримало броньовану "Кобру" від Володимира Кличка з "Українською командою", – Палатний

Майданчик площею 280 квадратних метрів включає шість критих мінірингів, тренажерну зону, зону кросфіту та мультифункціональне поле для баскетболу та футболу. Це – перший в Україні простір такого формату, покликаний підтримати розвиток молодих спортсменів, йдеться у повідомленні Klitschko Foundation.

Щоразу коли я звертаюся до закордонних благодійників допомагати Україні, підтримувати зусилля нашого Фонду, я говорю про українську молодь. Про її креативність, силу, шалену вмотивованість. І про те, як наша молодь хоче жити та розвиватися. В умовах, коли Росія прагне знищити українців, знищити наше майбутнє. Тому наш Фонд і наші партнери інвестують в майбутнє України – у молодь,

– заявив Володимир Кличко під час відкриття унікального спортивного майданчика.

Проєкт реалізували за підтримки німецького благодійного фонду Ein Herz für Kinder. Він мав стати другим простором для розвитку молодих боксерів після Центру боксу – амбітного проєкту, який Фонд планував втілити за підтримки Світового боксерського конгресу WBC у Маріуполі. Наприкінці 2021 року вже був готовий план будівництва та надали всі погодження. Проте через повномасштабне російське вторгнення проєкт не реалізували.



Новий боксерський майданчик у Броварах / Фото Klitschko Foundation

"Поле для втілення мрії перетворилось на поле бою. Але ми боротимемось, щоб одного дня здійснити проєкт і в Маріуполі. А тим часом продовжуємо будувати і розвивати – там, де можемо. І цей майданчик, який ми відкриваємо сьогодні, є свідченням того, що жодні обставини не зможуть зламати нашої віри та нашого прагнення до кращого майбутнього для наших дітей", – зазначила директорка Klitschko Foundation Ангеліна Осадча.

Раніше повідомлялося, що Klitschko Foundation передав апарати нового покоління для УЗД-діагностики столичному Перинатальному центру та Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. А також 22 тонни будівельних матеріалів лікарні "Охматдит" для відновлення пошкоджених ракетною атакою 8 липня корпусів. Крім того, благодійний фонд, заснований Віталієм та Володимиром Кличками, відзначив своє 21-річчя. За час існування фонд проінвестував понад 407 мільйонів гривень в спортивні, освітні, екологічні та інші проєкти.