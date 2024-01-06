Керував "Краківським ринком": у Львові помер відомий бізнесмен Володимир Кожан

У Львові помер бізнесмен Володимир Кожан. Чоловік понад 20 років був гендиректором "Краківського ринку".

Також у всій час він брав участь у політичному житті країни та займався благодійністю. Володимиру було 77 років.

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Не стало відомого бізнесмена

Адміністрація "Краківського ринку" у п’ятницю 5 січня повідомила про смерть гендиректора Володимира Кожана. Окрім управління одним з найбільших та найстаріших продуктово-промислових ринків, чоловік у минулому був депутатом Львівської облради, а також благодійником.

Володимир Кожан помер на 78-му році життя / фото Zaxid.net

Володимир Кожан народився 22 січня 1946 року в селі Гута Буського району Львівської області. "Краківським ринком" він почав керувати у 2002 році. На початку 2000-х років чоловік був почесним консулом Республіки Казахстан у Львові.

Окрім цього, Володимир Кожан очолював Західноукраїнську спілку промисловців та підприємців та був головою обласної організації об’єднань роботодавців Львівщини. Також був командувачем Галицького козацького округу ВГО "Українське реєстрове козацтво" та почесним доктором університету "Львівський Ставропігіон".

Бізнесмен обирався депутатом Львівської обласної ради, де засідав у 2006 – 2010 роках. Він був частиною блоку "Наша Україна". Протягом багатьох років займався благодійністю, за що отримав низку нагород.

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