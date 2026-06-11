Майор ЗСУ припустив, до яких дій від Путіна взимку слід готуватись Україні

У New York Post опублікували матеріал про те, що Володимир Путін готує новий зимовий наступ, щоб змусити Україну до поступок, а також планує відновити масштабні удари по Україні. Однак таке повідомлення є перебільшенням.

Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши, що рішення щодо стратегії взимку російський диктатор буде ухвалювати не раніше вересня. Поки що в Кремлі можуть хіба припускати різні сценарії.

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Про дії Путіна взимку

Майор ЗСУ пояснив, що різні варіанти розвитку подій розглядають і в Україні. Наразі наша країна намагається досягти перемир'я, зупинки бойових дій на лінії зіткнення та переговорів.

Однак поки Росія не хоче іти на поступки і сідати за стіл дипломатичним шляхом.

Тому нам потрібно готуватись до довшої війни. Цей сценарій ми теж пропрацьовуємо,

– наголосив він.

Ткачук також зазначив, що повідомлення про майбутній зимовий наступ не є чимось новим для України. Очевидно, що Москва має на меті продовжувати війну, тому і буде готувати наступальні кампанії.

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Однак важливо зауважити, що цьогорічна літня кампанія на певних напрямках ронту провалилась і росіяни сконцентрувались на тактично-оперативному рівні на відтинку навколо Костянтинівки.

До слова, поки в Кремлі роблять ставку на кількість живої сили на фронті, порівняно з минулим роком охочих воювати за контрактом в Росії зменшилось на 20%. На тлі високих втрат на фронті росіянам стає все важче вербувати новобранців.