Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали, – NYT

Очільник Кремля нарешті усвідомив, що помилявся щодо українців. Владімір Путін визнав, що вести війну проти них набагато складніше, ніж він очікував.

Про це Путін сказав ще у березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

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Тоді у приватній розмові він визнавав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.

Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння,

– сказав тоді бункерний диктатор.

Видання повідомляє, що люди, які знають російського президента, говорять що він готовий жертвувати незліченними життями та скарбами скільки завгодно, і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену різке повідомлення.

"Скільки б не було вбито чи поранено російських солдатів на полі бою, Росія не здасться", – мовилося у повідомленні.

Путін готовий до затяжної війни

Один з представників країн-членів НАТО заявив, що Путін готовий погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців. Це приблизно втричі більше, ніж його нинішні втрати.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія готується до затяжної війни в Україні, а президент Владімір Путін планує нові наступи. За його словами, немає ознак, що Путін відмовився від ідеї захопити Україну.

Тому союзники по НАТО на чолі з США вже надали Україні зброю на мільярди доларів, що допомогло змінити ситуацію і поставити Москву в невигідне становище. Також Столтенберг заявляв, що Росія має намір заморозити конфлікт в Україні, щоб розпочати новий наступ навесні.