Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали, – NYT
Джерело:New York Time
Очільник Кремля нарешті усвідомив, що помилявся щодо українців. Владімір Путін визнав, що вести війну проти них набагато складніше, ніж він очікував.
Про це Путін сказав ще у березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
Важливо Путін в Мінську підштовхуватиме Лукашенка до сухопутного вторгнення, – Подоляк
Тоді у приватній розмові він визнавав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.
Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння,
– сказав тоді бункерний диктатор.
Видання повідомляє, що люди, які знають російського президента, говорять що він готовий жертвувати незліченними життями та скарбами скільки завгодно, і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену різке повідомлення.
"Скільки б не було вбито чи поранено російських солдатів на полі бою, Росія не здасться", – мовилося у повідомленні.
Путін готовий до затяжної війни
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія готується до затяжної війни в Україні, а президент Владімір Путін планує нові наступи. За його словами, немає ознак, що Путін відмовився від ідеї захопити Україну.
Тому союзники по НАТО на чолі з США вже надали Україні зброю на мільярди доларів, що допомогло змінити ситуацію і поставити Москву в невигідне становище. Також Столтенберг заявляв, що Росія має намір заморозити конфлікт в Україні, щоб розпочати новий наступ навесні.