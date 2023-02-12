"Спокута провини": на сайті прокремлівського видання з'явились антивоєнні матеріали

Редактор російського прокремлівського видання Комсомольская правда опублікував статті, які засуджують війну Росії проти України.

У телеграм-каналах з'явились скріни із сайту Комсомольскої правди, де розміщено матеріали про російські злочини в Бучі, потрібність деокупації Криму та катування Навального.

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Автором цих матеріалів є журналіст Володимир Романенко. Серед антивоєнних матеріалів був текст із заголовком "Росія стала жертвою окупації путінським режимом".

Публікації починалася зі слів: "Матеріал не погоджений з редакцією Комсомольської правди, спрямований на викриття брехні кремлівського режиму на чолі з кривавим диктатором Путіним і його зграї цинічних злодіїв при владі, які вчинили геноцид мирного народу в Україні".

Антивоєнні статті на сайті Комсомольської правди / Скриншоти з телеграму

Як пояснив свій вчинок автор

24-річний редактор пояснив, що він противник війни, але погодився на роботу в Комсомольскій правді у вересні 2022 року, оскільки йому були потрібні гроші.

За словами Романенка, антивоєнні тексти він виклав навмисно, як протест до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак матеріали видалили менш ніж за 10 хвилин.

Для мене такий крок — це стрибок у прірву. Я шукаю якусь роботу, накопичень особливо не лишилося. Але сприймаю це як спокуту провини. Залишитися без роботи — як на мене, пропорційна плата за те, що я брехав,

– зазначив Романенко.

Він перепросив в українців за те, що "брав участь у всьому цьому".

"Мій вислів — про те, що й у пропаганді є люди, які ще чинять опір. Я розраховую, що працівники інших прокремлівських ЗМІ помітять мій вчинок", — додав Романенко.