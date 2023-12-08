На одного зрадника менше: помер фігурант "Миротворця" військовий комісар Сак Шингирій

У тимчасово окупованому Криму помер фігурант сайту "Миротворець" та кримінальної справи, військовий комісар міста Саки Володимир Шингирій.

Про це повідомив так званий глава Сак Олександр Овдієнко у себе в телеграм-каналі. Шингирій був відповідальний за "військово-патріотичну роботу" серед кримської молоді.

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Бойовий офіцер нагороджений державними нагородами, все своє життя присвятив служінню Вітчизні та людям. Активний житель нашого міста, член Ради батьків. Вів велику військово-патріотичну роботу серед молоді міста,

– написав Овдієнко повідомляючи про смерть окупанта.

Що відомо про Шингирія

У 2020 році прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила Шингирію про підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни за фактом проведення призовних кампаній серед жителів Сак окупованого Криму на службу до російської армії.

Він також 3 2017 року перебуває у базі сайту "Миротворець" як "зрадник батьківщини" та "пособник російських окупантів".