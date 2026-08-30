Майже 2 роки вважався зниклим безвісти: на фронті поліг телевізійник Володимир Тиртичний

Телевізійник і військовий Володимир Тиртичний, який працював у Starlight Media, поліг на лінії бойового зіткнення в Донецькій області. Упродовж майже 2 років його вважали зниклим безвісти.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Starlight Media.

Чим відомий Володимир Тиртичний?

У компанії зазначили, що Володимир свого часу залишив роботу шахтаря та опанував професію режисера монтажу, згодом ставши частиною телевізійної команди. Свою кар'єру в медіахолдингу він розпочав асистентом режисера на проєкті "Сюрприз".

Пізніше працював редактором-режисером монтажу, а останніми роками відповідав за підготовку програм до виходу в етер. Колеги згадують, що Володимир часто розповідав про родину та дитинство, яке минуло в Луганську. Він мріяв про власний будинок і будував плани на майбутнє.



Володимир Тиртичний загинув на фронті / Фото зі сторінки Starlight Media

У липні 2024 року чоловіка призвали на військову службу. Від 14 листопада того ж року він офіційно вважався зниклим безвісти. Нині отримано підтвердження, що Володимир загинув.

За даними UALosses, це сталося у Покровську на Донеччині. Інформацію про дату та формат поховання повідомлять додатково.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять Володимиру!

Кого ще втратила Україна на фронті?

У двох громадах Волині – Камінь-Каширській та Ковельській – повідомили про втрати серед українських захисників. Стало відомо про загибель Сергія Фарини та Валентина Колочуна. Один із воїнів понад два роки мав статус зниклого безвісти. Інший отримав тяжкі поранення, від яких згодом помер у медичному закладі.

Водночас до Житомира повернувся на щиті захисник Андрій Шмаляр. Військовослужбовець загинув у січні 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.