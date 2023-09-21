Історичний момент: Зеленський зустрівся зі скандальним президентом Бразилії Лулою да Сілвою
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Раніше він оскандалився низкою заяв. Зокрема, закликав США "припинити заохочувати війну". Це у той час, коли росіяни скоюють геноцид українців.
Український лідер назвав розмову важливою, відвертою та конструктивною. Двосторонні відносини України та Бразилії продовжаться.
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Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру,
– наголосив Зеленський.
Лула да Сілва вже теж встиг прокоментувати розмову. Він заявив, що вона була хорошою. Політики обговорили важливість шляхів розбудови миру та постійного підтримання відкритого діалогу між країнами.
Зеленський зустрівся з президентом Бразилії: дивіться відео
Український лідер мав низку важливих зустрічей
- Наразі Зеленський перебуває у США. Туди він прибув на засідання Радбезу ООН. Представник Росії намагався зірвати виступ українського лідера, однак отримав "ляпаса".
- Також під час візиту до Вашингтона Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом – канцлером Німеччини. Темами розмови стали: ситуація на лінії фронту, першочергові потреби сил оборони, підготовка до міжнародної Конференції з питань відновлення України. Також Зеленський подякував Німеччині за підтримку.
- Окрім того, український лідер провів переговори з Урсулою фон дер Ляєн – президенткою Єврокомісії. Зеленський заявив про створення координаційної платформи. Вона дає змогу підтримувати активний діалог та знаходити відповіді на проблемні питання. Мовиться про сферу агропродукції.