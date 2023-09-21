Історичний момент: Зеленський зустрівся зі скандальним президентом Бразилії Лулою да Сілвою

Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Раніше він оскандалився низкою заяв. Зокрема, закликав США "припинити заохочувати війну". Це у той час, коли росіяни скоюють геноцид українців.

Український лідер назвав розмову важливою, відвертою та конструктивною. Двосторонні відносини України та Бразилії продовжаться.

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Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру,

– наголосив Зеленський.

Лула да Сілва вже теж встиг прокоментувати розмову. Він заявив, що вона була хорошою. Політики обговорили важливість шляхів розбудови миру та постійного підтримання відкритого діалогу між країнами.

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Український лідер мав низку важливих зустрічей