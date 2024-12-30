Володимир Зеленський призначив уповноважену Президента України з питань захисників

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів. Вона вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, що націлені на підтримку українців.

Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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Президент призначив відповідальну за захист військових

Володимир Зеленський обрав Ольгу Решетилову (також відому під прізвищем Кобилянська) на посаду уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Ольга Решетилова – досвідчена українська правозахисниця, яка працює над всебічною підтримкою громадян.

Як повідомив Зеленський, у співпраці з Міністерством оборони України та із громадянським суспільством буде підготовлено законопроєкт про військового омбудсмена, а також про всі необхідні системні основи його роботи.

Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому,

– написав президент.

Що відомо про Ольгу Решетилову

Ольга Решетилова (Кобилянська) у 2007 році закінчила Національний університет "Острозька академія". У вузі керувала відділом зв'язків з громадськістю. Потім певний вона час працювала у медіа. З 2014 до 2015 року працювала у фонді "Повернися живим", а з 2020 року обіймала посаду менеджерки проєктів в "Українській Гельсінській спілці з прав людини". Ольга Решетилова (Кобилянська) прцювала також координатором у Медійній ініціативі за права людини.