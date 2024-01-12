Володимир Зеленський зауважив, що Україна наразі розглядає декілька кандидатур на посаду посла у Великій Британії. Їхніх прізвищ президент наразі не розкрив.

Український лідер наголосив, що кандидатури розглядають дуже обережно. Важливо – не втратити усе.

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Важливо, щоб кожен із посадовців, із дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо кілька кандидатур. Обережно розглядаємо. Щоб усе це не втратити,

– наголосив Зеленський.

Ріші Сунак приїхав в Україну

В Україну 12 січня прибув Ріші Сунак – прем'єр-міністр Великої Британії. Він та Володимир Зеленський підписали історичну безпекову угоду. Мовиться про взаємодію країн у сфері безпеки та оборони протягом 10 років до вступу України в НАТО. Сунак наголосив, що мовиться про "незламний альянс". Тепер Україні не доведеться просити Велику Британію про допомогу. Країна й так підтримуватиме нас стільки, скільки потрібно.

Окрім того, Сунак наголосив, що не Україна потребує НАТО, а Альянс потребує України, аби стати сильнішим. Велика Британія допоможе Україні перемогти у цій війні. Аби прискорити це, Велика Британія надає найбільший військовий пакет від початку повномасштабного вторгнення. Росії не вдасться реалізувати жодного свого задуму.