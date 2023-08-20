Маємо проривний результат, – Зеленський у зверненні про шведські літаки Gripen

Президент України, перебуваючи з візитом у Швеції, записав чергове звернення до українців. До вашої уваги найважливіше зі сказаного главою держави.

Глава держави почав своє звернення з того, що весь день він працював у Швеції. Він зазначив, що зброя для наших захисників – головне, і що вдалося досягнути важливих результатів.

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Ще більше техніки для ЗСУ

Володимир Зеленський зазначив, що мовиться про броньовану техніку CV-90. За його словами, це "прекрасні машини" та "саме те, що потрібно на фронті".

Він додав, що важливе не лише постачання зброї від партнерів, а й її виробництво в Україні. Президент зазначив, що вдалося домовитися зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі.

Усе потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати і виробляти. Так і зробимо,

– наголосив він.

Але це ще не все. Також йдеться про Archer для українських артилеристів. За словами глави держави, наші військові вже проходять навчання у Швеції. Володимир Зеленський додав, що працюють, щоб цих систем було більше в Україні.

Не оминув він увагою також питання сучасної авіації. Глава держави додав, що "дуже-дуже стараємося збільшити можливості військової авіації".

Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений: ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Gripen – класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх,

– додав він.

Глава держави зазначив, що Україна крок за кроком, перемовини за перемовинами наближає той момент, коли ці літаки з'являться у небі над нашою країною. Він додав, що розмовляв про це з прем'єр-міністром Швеції, а також представниками парламентських партій. Зеленський подякував за розуміння потреб нашої держави, а також зазначив, що "працюємо над початком етапу з тренувань наших хлопців".

Він звернув увагу на те, що разом з першою леді Оленою Зеленською побували на аудієнції в Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії. Її він назвав "хорошою та змістовною". Він подякував за підтримку України, наших земляків, розуміння того, через що нам доводиться проходити.

Кількість постраждалих зросла

Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу,

– додав він.

Глава держави зазначив, що загинули від рук росіян семеро людей у Чернігові. Серед них маленька 6-річна Софійка. Він висловив співчуття рідним. Що стосується поранених, то їх 144. Зокрема, 15 дітей.

Президент підкреслив, що росіяни атакували ракетою по самісінькому центру міста. І зробили це у православне свято – Преображення Господнє.

Президент зазначив, що рятувальну операцію проводили 140 людей. Мовиться про медиків, співробітників "екстренки", військових і місцеву владу. Всі вони працювали, як один механізм.

Він подякував усім і кожному, хто рятував життя дітям і дорослим. Особливо відзначив фельдшерів "екстренки" Людмилу Копиш і В'ячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка.

Глава держави висловив упевненість, що наші військові дадуть відчутну відповідь на теракт, який скоїла Росія.