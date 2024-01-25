Росія повинна відчувати, що Європа готова захищати свої цінності, – Зеленський у зверненні

25 січня президент України записав відеозвернення. У ньому Володимир Зеленський підбив підсумки дня, що минув.

Почав він зі згадки про ранковий селектор. Доповіді військових, МВС, інформації від розвідки, доповідей з регіонів щодо ліквідації ударів, яких завдають росіяни.

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Окремо в Нью-Йорку триває сьогодні підготовка до засідання Радбезу ООН. Міністр закордонних справ доповів щодо нашої відповідної роботи. Контактів з партнерами,

– зазначив президент.

Він також зазначив, що проводив розмову з президенткою Словенії. Обговорювали як міжнародні теми, так і двосторонню взаємодію. Президент зауважив, що Словенія увійшла до Радбезу ООН, і що вона – активна учасниця в європейських інституціях. Лідери країн обговорили взаємодію на всіх рівнях.

"Звичайно, я проінформував про ситуацію на полі бою. Про характер наших потреб зараз. Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах з нашими партнерами. Зокрема, в Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації по макрофіну і необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог", – підкреслив Зеленський.

За словами президента, Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати як свої цінності, так і свою єдність. Президент додав, що з пані президенткою Словенії обговорили взаємодію щодо формули миру.

Він також відзначив тривалу нараду щодо підсумків різних перемовин наших представників у Швейцарії. За його словами, у Давосі вдалося досягнути багатьох домовленостей, а також провели багато зустрічей. Зокрема, з міжнародним бізнесом. Президент зазначив, що маємо "усе те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно".

Наші люди, українське суспільство, має відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в країні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей,

– зазначив глава держави.

Також Денис Шмигаль доповів президентові щодо своїх перемовин зі словацьким колегою Робертом Фіцо. За словами глави держави, Україна зацікавлена у цілком практичній роботі з нашими сусідами в ЄС. У всьому тому, що здатне зміцнити наші народи, наші економіки, робочі місця у наших державах.

Також глава держави відзначив воїнів Національної гвардії України.

Спецпризначенці 1-го та 3-го окремих штурмових загонів "Омега". Хлопці дуже ефективно воюють на передовій, у дійсно гарячих місцях фронту. 15-й Слов'янський полк і 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії – це Східний напрямок. Дякую вам за влучність, воїни!

– зазначив президент.

Він також додав, що нині – професійний день у кіберфахівців СБУ. Мовиться про Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Він привітав його співробітників і подякував за роботу як у тилу, так і на фронті.

Президент подякував усім, хто робить Україну міцнішою, хто б'ється заради країни, працює заради неї. Щоб наша держава, наші люди та наше суспільство ставали сильнішими.