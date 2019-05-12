Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps

Перемога шоумена Володимира Зеленського на виборах Президента України – до чого тут мишеня Рататуй.

"Стрімкий зліт нового українського президента доводить, що глобальний світ, керований соціальними мережами, не знає кордонів і тепер сильно впливає на пострадянський простір, який видавався раніше недосяжним для змін", – пише професор геополітики в Бізнес-школі ICN (Нансі) Олександр Мельник на сторінках швейцарської газети Le Temps у статті "Володимир Зеленський – дзеркало нового світу".

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Насамперед, у цьому варто вбачати внесок України у світовий "протест заради протесту": змучені загальним обуренням народи йдуть на вибори, щоб скинути еліти, не маючи при цьому ніяких планів на майбутнє,

– зазначає автор статті.

Мельник називає сучасні часи "епохою Рататуя".

Дитя кліку Володимир Зеленський подібний до НЛО, яке впало з неба, він є дзеркалом нашого часу, де неймовірне стає банальним у кровозмішувальному зв‘язку між вимислом і реальністю. Це й зрозуміло, бо якщо XII століття було "Часом соборів" (Нотр-Дам де Парі), то нове тисячоліття можна вважати "Часом Рататуя" (це щуреня в анімаційному фільмі стає кухарем). По суті, тепер ми всі – "Рататуї", у принципі здатні вийти за межі минулої епохи,

– міркує Мельник.

"З точки зору геополітики, із українських виборів варто зробити три уроки, які служать джерелами обережного оптимізму", – вважає експерт. І перераховує:

"По-перше, незалежність України, визнана міжнародним правом, тепер остаточно досягнута, навіть якщо розташування курсора переговорів Києва з Москвою швидше вказуватиме на пошук взаємоприйнятних мирних рішень, завдаючи шкоди військовій конфронтації. У будь-якому випадку, Україна більше не повернеться в російське лоно і не буде частиною "Євразійського союзу" (щось на кшталт другого СРСР без комунізму), який був дорогий серцю Володимира Путіна кілька років тому.

По-друге, дух Майдану надихає і найближчими роками надихатиме майже всіх активних учасників українського політичного ландшафту. Інакше кажучи, в Україні міцно утвердилася демократія.

По-третє, український курс на Європу отримує згоду з боку українського суспільства і підтримуватиметься новим президентом. Це добра новина для ЄС за місяць до вирішальних виборів. Немає сумнівів у тому, що нове дихання, необхідне для Ренесансу Європи, здатне прийти зі Сходу".

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