Допоміг десяткам тисяч людей: Львівщина попрощалася з реабілітологом Володимиром Козявкіним

На Львівщині 18 грудня в останню путь провели Героя України Володимира Козявкіна. Реабілітолог за своє життя допоміг десяткам тисяч людей з понад 60 країн.

Напередодні з ученим попрощалися у Трускавці. 18 грудня його поховали у Львові.

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Де поховали Героя України

Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що смерть Володимира Козявкіна – непоправна втрата для всіх, хто мав за честь знати його особисто.

Непоправна втрата для рідних, пацієнтів, учнів та усіх тих, хто був знайомий з цією людиною. Володимир Козявкін – автор принципово нової технології лікування хворих з дитячим церебральним паралічем, керівник та творець Трускавецької школи реабілітації,

– наголосив Козицький.

17 грудня з Володимиром Козявкіним попрощалися у Трускавецькій школі реабілітації. Уранці 18 грудня прощання відбулося в Будинку вчених у Львові, після чого заупокійна панахида відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Поховали Героя України на Личаківському цвинтарі.



Прощання з Володимиром Козявкіним / Фото з телеграму Максима Козицького

Помер Володимир Козявкін

Відомий реабілітолог Володимир Козявкін помер 16 грудня у віці 75 років. Козявкін відомий у всьому світі завдяки авторському "методу Козявкіна" для лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). Його унікальний підхід до вирішення проблеми ДЦП визнаний в цілому світі науковою та медичною спільнотою. Цей метод допоміг десяткам тисяч людей у понад 60 країнах світу.

Також Козявкін був лауреатом багатьох державних нагород, у 2001 році йому надали звання Героя України.