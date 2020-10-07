Президент Росії і лідер російської агресії проти України Володимир Путін відзначає 68 років. Привітання нехай шле йому хтось інший, а ми вирішили пригадати найбільш курйозні моменти за понад 20-річне правління Путіна.

Про основні "ляпи" Володимира Путіна особисто й просто за його участі розповідає 24 канал.

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"Намалював, як курка лапою"

Доволі курйозний інцидент трапився, коли російського президента підставили власні спічрайтери. Йому написали текст для виступу на засіданні законодавців Росії. Схоже, для того, аби видавалося, що текст писав сам Путін, його написали від руки.

Втім щось пішло не так і Володимир Путін не зміг прочитати з листочка текст, який буцімто сам написав. Запала незручна 30-секундна мовчанка, яку не посмів перервати ніхто, крім путінських "е-е-ем" й "у-у-у-у".

Коли російський президент зрозумів, що нічого з цього не вийде, то заявив, що "намалював, як курка лапою". Він виправдався тим, що дуже поспішав, адже мав багато цікавих пропозицій.

Путін не зміг прочитати текст: дивіться відео

Путін і російський автопром

Враховуючи всі "можливості" російської автомобільної промисловості, провини Путіна в наступних "ляпах" практично немає. Та кожна зустріч президента Росії з "дивами" російського автопрому закінчується доволі курйозно.

Наприклад, коли Володимир Путін взявся тестувати нову LADA Granta, то навіть не зумів відкрити багажник. Згодом відкривали всією делегацією.

Та на цьому ще не все – Путін всівся за кермо, але зміг завести автомобіль далеко не з першого разу. Російська LADA Granta на повну виправдала звання "найдешевшого автомобіля в Європі".

Путін не зміг завести LADA Granta: дивіться відео

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Якщо ви думали, що на цьому все, то російський автопром вас здивує. Завести автомобіль з першого разу – це, звісно, дуже складно, але для цього бодай потрібно в нього потрапити.

Цього разу "відзначився" військовий УАЗ "Патриот". Двері автомобіля навідріз відмовлялися відкриватися, тож Путіну на допомогу кинувся генерал Олександр Шевченко. Усе закінчилося відірваною дверною ручкою.

Та варто віддати належне російському президенту – навіть у такій ситуації він залишився абсолютно спокійним. Схоже, його нервова система куди витриваліша, ніж російська військова техніка.

Путін не зміг відкрити двері автомобіля: дивіться відео

З гімном на вустах

Яскраво привітали Володимира Путіна під час однієї з поїздок у Саудівську Аравію. Королівський оркестр намагався зіграти гімн Росії, але щось пішло не так.

На державний гімн Росії були схожими лише перші кілька звуків, а чим далі – тим гірше. Сам російський президент скорчив такий вираз обличчя, наче щойно проковтнув ложку дьогтю.

Путін і майже гімн Росії: дивіться відео

До слова, такий інцидент з Володимиром Путіним ставався не одного разу. Раніше з гімном Росії вже відзначався окрестр Єгипту.

Путін і гімн Росії в Єгипті: дивіться відео

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Путін і сучасні технології

Курйозно закінчилося знайомство Володимира Путіна з розумним годинником. Йому показали "унікальну розробку" російського сучасного годинника, але президент без сторонньої допомоги навіть не зміг його одягти.

Пізніше Путін нерозумів, де на годиннику шукати "циферки", а потім не розумів, що означають "якісь процентики". Та представник розробника пояснив, що це просто показник рівня заряду годинника.

Що ж, здається російський розумний годинник справді розумний. Щонайменше, розумніший, ніж дехто.

Володимир Путін з розумним годинником: дивіться відео

Путін – ждун

У Володимира Путіна є одна дуже дурна звичка – регулярно запізнюватися на міжнародні зустрічі. Жертвами цієї звички стали багато світових лідерів. Та є один президент, який поставив Путіна на місце. Це турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

Момент очікування Путіна навіть пострапив на відео. Протягом півтори хвилини російський президент стояв і просто розглядав підлогу, поки повз проходили журналісти й члени делегацій.

Путін в очікуванні Ердогана: дивіться відео

"Російські повії найкращі у світі"

Скандальний епізод трапився на зустрічі Путіна з молдовським президентом Ігорем Додоном. Там російський лідер взявся коментувати свої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він підійшов зі сторони ставлення Трампа до жінок.

Це людина, яка багато років займалася організацією конкурсів краси, спілкувався з найкрасивішими жінками у світі. Я з важкістю можу уявити, що він побіг у готель зустрічатися з нашими дівчатами з пониженою соціальною відповідальністю. Хоча й вони у нас – найкращі у світі,

– заявив Путін.

Звідки в російського президента така впевненість у цій тезі і якою була вибірка в цього глобального міжнародного дослідження – залишається лише здогадуватися.

Путін про "найкращих у світі повій": дивіться відео