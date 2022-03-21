Волонтер з Дніпра, який поїхав евакуювати людей з Маріуполя, безслідно зник
21 березня 2022 , 16:36
Джерело:телеграм "Днепр Оперативный"
У Дніпрі зник 25-річний волонтер Ігор Талай. Востаннє він виходив на зв'язок з рідними ще 18 березня.
У день зникнення Талай поїхав евакуйовувати людей з Маріуполя. Де він зараз – ніхто не знає.
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Чоловік був у чорному автомобілі "Лада" АЕ8308СТ зі шпакльованими дверима. Замість заднього правого скла – жовтий скотч, на склі табличка "ДЕТИ".
Усіх, хто бачив Ігоря або знає що-небудь про його місце перебування, просять телефонувати за номерами:
- 0978183360,
- 0665521186.