Друг Кличка за кілька місяців "волонтерства" в Дубаї та Монако привіз два "мавіки"

Друг міського голоси Києва 37-річний "волонтер" Олексій Владіміров за кілька місяців побував у Таїланді, Дубаї, Барселоні та Монако. Згодом чоловік прозвітував про 2 дрони DJI Mavic для ЗСУ.

Журналісти з'ясували, що Олексій Владіміров під час повномасштабного вторгнення виїжджав зустрічати Новий 2024 рік за кордон через систему "Шлях".

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Друг Кличка поїхав до Таїланду, Дубаю, Барселони і Монаки

У Таїланд так званий волонтер Владіміров, вилетів першим класом, а це коштує близько 5000 доларів. Там чоловік "волонтерив" близько двох тижнів, а потім вирушив до Дубая.

Було встановлено, що Владіміров виїхав з України під час загальної мобілізації через волонтерську систему "Шлях".

Там Владіміров "волонтерив" в новому і одному з найдорожчих пятизіркових готелів Atlantis The Royal вартістю 70 тисяч гривень на добу. Використовував найдорожчі автівки, оренда яких за добу також коштує більше тисячі доларів,

– йдеться у розслідуванні.

Згодом він вирушив до Барселони і, а закінчив майже двомісячний "волонтерський виїзд" Владіміров на Лазуровому березі в Монако, де він провів ще тиждень.

Як підсумок своєї поїздки, на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2024 року Владіміров опублікував у соцмережах фото з двома дронами Maviс, які він привіз для ЗСУ. Також він придбав кілька ящиків печива.

Журналісти наголосили, що такі дрони і печиво можна легко придбати в Україні.