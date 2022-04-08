Волонтери організовують 9 квітня евакуацію з Лисичанська в Дніпро

Завтра, 9 квітня, буде проводитись евакуація людей із Лисичанська, яку організували дніпровські волонтери із Лисичанською міською ВЦА.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що людей, яких евакуйовуватимуть, привезуть до Дніпра.

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Згодом волонтери допоможуть їм із пошуком варіантів розміщення на Заході України чи у Європі. Йдеться про безоплатне проживання та харчування для українських біженців.

Також волонтери, які організовують евакуацію, допоможуть потребуючим безкоштовно добратись до місць тимчасового проживання. Із собою дозволено брати домашніх тварин.

Евакуація запланована на 9 квітня на 10:00 з:

центру міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС;

р-н ГТВ, від пам'ятника "Літак";

площі м. Привілля.

Попередньо необхідно заповнити форму тут, вказавши контакті дані та місце, з якого буде зручно виїжджати.

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