Волонтери "Української команди" посилили розвідників ГУР МО FPV-дронами та РЕБами

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію FPV-дронів та систему РЕБ розвідникам підрозділу "Артан" на один із найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку "Української команди" у фейсбуці.

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"Передали партію FPV-дронів та систему РЕБ спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України. Ці хлопці – добровольці. Переважно спортсмени. В тому числі всесвітньо відомі, чемпіони Європи та світу. Вони звільняли Київщину та Харківщину, боронили Донеччину. Завдяки їм, зокрема, було розблоковано зерновий коридор. І сьогодні вони перебувають на найгарячіших напрямках фронту", – йдеться у повідомленні "Української команди".

"Українська команда" передала партію FPV-дронів та систему РЕБ спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України: дивіться відео

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав не припиняти підтримку захисників.

Друзі, наше завдання – продовжувати допомагати бійцям. Поки ведуться перемовини, ворог не припиняє тиснути, а наші хлопці продовжують нищити окупантів. Впевнений, ці дрони допоможуть бійцям "Артану" провести ще не одну блискучу операцію і збережуть життя,

– наголосив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, понад 80 авто, десятки станцій РЕБ, ретранслятори й катапульти для БпЛА та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень.