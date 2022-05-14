Волонтерський "штаб" на базі пабу: як працює заклад у Львові, який підтримав сам Кантона

Паб у Львові трансформували у волонтерський "штаб". Легендарний футболіст, на честь якого і назвали Cantona, сам підтримав заклад.

Детальніше 24 каналу розповіла волонтерка Анна Левчук. Вона вважає, що складно назвати цю ініціативу штабом чи організацією. Це просто групка людей, яка допомагає нашим Збройним Силам.

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"Все почалось із трьох людей і кішки"

Окрім волонтерки, у "штабі" в закладі працює брат її хлопця Микола Драбина та його дружина Катерина. Також їм дуже допомагає Роман Заболотний.

Все почались із трьох людей і моєї кішки (яка у нас на усіх звітах). Однак ми почали розростатися,

– поділилася Левчук.

Вона розповіла, з укомплектуванням аптечок почав допомагати Юрій Нестор, із замовленням медицини – Володимир Притула.

Окрім цього, дуже допомагають водії, які доїжджають у всі найгарячіші точки – Іван та Ярослав Мацько, Дмитро Свищ.

Чи приєднуються люди до волонтерства

За словами волонтерки, природно в людей з'являється втома від війни, закінчуються фінансові ресурси, адже багато українців втратили роботу. Тому фінансова підтримка значно зменшилася.

"Багато людей досі хочуть долучитися фізично, але оскільки не займаємось плетінням сіток чи перевантаженням фур, тому фізичної допомоги нам не потрібно. Однак фінансової ще потребуємо", – пояснила Левчук.

Що найбільше потрібно нашим бійцям

Якщо ви маєте бажання та можливість допомогти нашим захисникам та захисницям, публікуємо реквізити волонтерки:: 5168 7453 2206 5381 ("Приватбанк").: ANNA LEVCHUKUA513052990000026205738702315SWIFT / BIC CODE: PBANUA2XBank name: PRIVATBANKBank Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE: Ivankosyuky@gmail.com

У дефіциті, як зауважила волонтерка, дуже багато всього. Те, що потрібно, не так легко дістати, як часто думають.

Стереотип про те, що якщо "ти волонтер, то опублікував пост у фейсбуці, тобі надіслали гроші, ти десь замовив і все" (є хибним – 24 канал),

– відзначила Левчук.

Вона пояснила, навіть кожен складник аптечок (які є основною сферою волонтерів) може їхати з різних країн, потім їх комплектують разом.

Найскладніше зараз діставати бронежилети та каски. Вони їдуть з різних держав, деякі країни забороняють їх вивозити. Окрім цього, дуже багато неякісного спорядження.

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