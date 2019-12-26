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      Волшебный пинок для украинской экономики от России

      Грані правди 648 Читать новость на русском

      Россия расширила санкции против Украины. Внесла в список запрещенных к импорту еще ряд товаров. И нет никаких поводов огорчаться по этому поводу. Это то немногое стоящее, что могло случиться с украинской политикой.

      Долгие годы Украина пыталась сидеть сразу на двух стульях. Пыталась дружить с Западом и Востоком. В результате Россия при помощи торговых условий выбивала из Киева всевозможные политические уступки. А теперь Россия сама обрубает любые перспективы для их существования. Вводит санкции, которые разрывают торговые связи между двумя странами. Тем самым, заставив украинскую экономику переориентироваться на другие рынки.

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      При этом у меня нет никаких иллюзий. Да, все это ударит по показателям. Спровоцирует сокращения. Будет ломать рынок. В некоторых городах, промышленность которых была завязана на РФ, последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Но Москва сама решила вытолкнуть украинскую экономику из зоны комфорта – и это тот самый случай, когда шаг вперед делается лишь благодаря хорошему пинку под зад.

      "Москва выталкивает Украину из постсоветского мира"

      Более того. Во всем этом есть еще один плюс. Потому что Москва по сути, выталкивает Украину из постсоветского мира. В котором экономики многих стран по старой традиции завязаны на бывшую метрополию. В итоге, стабильность российских соседей зависит от положения дел в Москве.

      Если нефть дешевеет – это бьет не только по самой РФ, но и по тем странам, которые на нее завязаны. Это похоже на "принцип домино" – обрушение одной костяшки влечет за собой цепную реакцию. И Россия сейчас, по большому счету, выдавливает Украину из этого ряда стран.

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      Самое удивительное в том, что если бы не Кремль – сам Киев вряд ли бы решился на подобный шаг. Но начиная с Крыма Москва последовательно выталкивает Украину из зоны комфорта. Если бы не это, то украинские элиты, постарались бы сохранить всю ту практику сидения на двух стульях, которую страна практиковала последние четверть века. Но сама Россия своими действиями раз за разом дает им понять – так, как раньше, уже не будет.


      Санкции России против Украини разрывают торговые связи между двумя странами

      Наступят ли изменения в Украине после санкций России?

      Именно Кремль приучил официальный Киев к мысли, что сохранение зоны комфорта напрямую сопряжено с необходимостью менять страну. Именно Москва лишила Киев иллюзии, что можно и дальше наслаждаться постсоветским безвременьем. Этого всего вполне могло бы и не быть, не случись Крыма и Донбасса – Украина бы точно так же не имела армии, обсуждала бы условия Ассоциации с ЕС с Кремлем и прислушивалась бы к пожеланиям Москвы. Донбасс и полуостров голосовали бы за очередную "Партию регионов", а по телевизору обсуждались вопросы языка и истории.

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      Мы это все уже наблюдали в 2005 году, когда победа улицы обернулась лишь косметическими переменами. И то, что происходит сегодня на наших глазах – это история про то, как, Москва сама обрубает все пуповины, которые привязывали к ней Украину после 1991 года. Скажем ей за это спасибо.

      Что известно о санкциях России против Украины? В 2016 году Россия ввела запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины. В запретном перечне оказалось украинское мясо, молоко, рыба, овощи и фрукты, соль. В 2018 году российское правительство издало постановление запретив ввоз из Украины пшеницы. А 16 декабря 2019 в ето постановление внесли изменения. Россияне внесли в санкционный список имена девяти украинцев, ввели запрет на вывод капитала за пределы РФ, а также расширили перечень запрещенных украинских товаров.

      Коли колядують, щедрують і посівають
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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Грані правди Відеоблоги Санкції Росії проти України Санкції Торгівля
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