Вони битимуть ракетами до останнього дня конфлікту, – Арестович

На території Білорусі російські вбивці накопичують техніку. Мовиться і про ракети, якими обстрілюють Україну.

Про це 2 квітня сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що перевага окупантів в тому, що вони можуть бити ракетами й навіть не входити в повітряний простір.

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"Вони битимуть ракетами довго. Думаю, що до останнього дня конфлікту", – розповів Арестович.

Як захиститись

За словами Арестовича, у росіян багато балістичних ракет "Іскандер", якими б'ють з території Білорусі. Радник зазначив, що наразі головним питанням є отримати Україні відповідну зброю. Тоді вона зможе сама собі закрити небо.

Ми збили над Україною 6 авіаційних полків літаків і 6 авіаполків вертольотів. Це півтори армії в одному випадку та в іншому. Тому самі закрили та закриваємо дуже добре, якщо нам надати відповідну зброю. Ми на неї чекаємо,

– вважає Арестович.

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