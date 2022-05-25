Вони намагаються вчитися, – Мотузяник розповів, як змінилася тактика Росії

Олександр Мотузяник повідомив, що наразі фіксують зміни в тактиці дій російських окупантів. Вони намагаються вчитися.

Олександр Мотузяник – речник Міністерства оборони – наголосив, що якщо говорити про усі 3 місяці повномасштабної війни, яку Росія розв'язала, то зміни є колосальні. Насамперед – у тактиці окупантів.

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Мотузяник зауважив, що перший етап агресії російський генеральний штаб провалив. Окупантам не вдалося втілити свій стратегічний задум. Мовиться про захоплення усіх територій України включно з Києвом та встановлення там проросійського режиму.

Згодом російські окупанти змінили свої плани. За словами Мотузяника, наразі ворог перейшов до другого етапу. Начебто зосередився на Сході та Півдні.

Певні тактичні зміни дій російських підрозділів ми також спостерігаємо. Вони намагаються вчитися й підлаштуватися під ті умови ведення бойових дій, які наразі здійснюють українські підрозділи,

– заявив речник Міністерства оборони.

Мотузяник додав, що на деякі ділянки російські окупанти вже не просто кидають піхоту, а намагаються вести розвідку. Окрім того, загарбники прораховують певні варіанти. Дії ворога вже не є такими різкими, як було на початку бойових дій.

Речник Міноборони також наголосив, що пересування російських військ тепер намагаються проводити з прикриттям з повітря. Раніше цього також не фіксували.

За словами Мотузяника, головна тактика російських окупантів – це тактика випаленої землі. Так було й так залишається. Росіяни нищать населені пункти, просто стирають з лиця землі. Ворог не шкодує ні людей, ні будівель, ні територій.

Втрати окупантів

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти рідну землю від російських загарбників. Станом на 91 день війни – 25 травня – кількість ліквідованих окупантів сягнула вже 29 450 осіб.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 305 одиниць (+3);

бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);

артилерійських систем – 606 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць (+1);

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);

крилатих ракет – 112 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);

спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).

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