Вони ненавидять наших військових, – Мусієнко назвав чіткі причини удару по Оленівці

Воєнні злочини росіян не перестають вражати своєю цинічністю та жорстокістю. Нещодавній обстріл колонії в окупованій Оленівці, де перебували українські полонені, сколихнув увесь цивілізований світ.

Загарбники мали конкретні причини для того, аби вдатися до чергового терористичного акту. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Геноцидна риторика виконала свою справу

На переконання Мусієнка, росіяни ненавидять українських військових. Ба більше, пропагандистська агресивна істерія, яку росія розкручувала під час окупації Донбасу, анексії Криму та напередодні повномасштабного вторгнення, досягла поставлених цілей.

Відбувалося культивування ненависті до українського народу. Буцім-то тут нацисти, усі заслуговують на розправу, а народ взагалі не має права на існування.

Сьогодні військово-політичним керівництвом, на чолі з керівником цієї злочинної терористичної групи путіним, сформувався запит на таке поводження з українцями та українськими військовими. Це потрібно визнати. І цьому запиту вони прагнуть відповідати. І використовують це, зокрема, для того, щоб залишитися при владі,

– пояснив Мусієнко.

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Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що трагедія в Оленівці точно не була нещасним випадком. Це – цілеспрямована страта українських полонених.

"Вони не можуть пробачити їм героїчний спротив. Вони не можуть пробачити те, що українці не здаються, а можуть битися до останнього, навіть коли перебувають в оточенні", – наголосив Мусієнко.

Він додав, що така тактика для росіян не нова. Вони неодноразово застосовували її за радянських часів.

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