Вони точно щось зроблять, – Фейгін про помсту Росії через крейсер "Москва"

Уночі 13 березня загорівся крейсер "Москва". У Росії точно на це відреагують та спробуть вжити заходів.

Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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У Росії звісно відреагують та спробують вжити заходів. У цьому немає сумнівів. Вони й так це роблять,

– сказав Фейгін.

Однак вони вже не зможуть обстріляти Банкову. Річ у тім, що проблема полягає в тому, що в Кремлі публічно не визнають того факту, що "Москву" на дно відправила українська ракета "Нептун". Так само як і не повідомляють деталей щодо Бєлгорода.

"Якщо вони визнають, що ЗСУ, виявляється, здатні ліквідовувати об'єкти інфраструктури, знищувати крейсери, а якщо завтра в Москві щось вибухне? І що тоді?", – сказав правозахисник.

Тож він вважає, що їхня риторика – програшна. А ефективність їхніх погроз – сумнівна.

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