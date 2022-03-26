Вони тупі, а ми по своїх не стріляємо, – Кім розповів про "хитромудрі" плани окупантів

Російські загарбники можуть готувати провокацію на Миколаївщині. У тамтешній ОВА попередили про ймовірні наміри ворога.

Про це ввечері 25 березня розповів у своєму телеграм-каналі Віталій Кім. Він чітко пояснив, чому плани окупантів – приречені на провал.

Читайте також Приймаю ставки по Чорнобаївці, – Кім потролив російських окупантів

Росіяни сховалися біля одного з міст

За словами голови Миколаївської ОВА, росіяни вдають, що відійшли від міста Снігурівка, що на відстані 70 кілометрів від обласного центру. Втім, насправді окупанти сховалися.

Кім зазначив, що є 2 пояснення, чому росіяни так роблять. Перший варіант – вони тупі, й тут просто нічого додати. Другий – вони хочуть атакувати Снігурівку й сказати, що це – українські військові. "Ми ніколи по свої не б'ємо", – наголосив чиновник, хоча це й так очевидно.

Напередодні Кім розповів про ситуацію в області: дивіться відео