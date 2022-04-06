Вони відповідатимуть в українських та міжнародних судах, – Монастирський про звірства окупантів

Українські правоохоронці фіксують злочини російських окупантів, які ті вчинили на Київщині. Наші спецслужби володіють інформацією про кожного солдата, який чинив звірства проти українців.

Глава МВС Денис Монастирський розповів, що вже зараз зареєстровано понад 1200 кримінальних справ щодо звірств російських окупантів на Київщині. Україна володіє інформацією про кожного, хто чинив геноцид українців.

Читайте також Окупанти знищили один з корпусів міської лікарні у Маріуполі, живцем згоріли майже 50 людей

Суди проти злочинців

Українські правоохоронці ретельно фіксують усі злочини, які скоїли російські окупанти. Втекти від відповідальності не вдасться жодному орку.

Справи будуть розглядатися як в українських судах, так і в міжнародних як злочини проти людяності,

– повідомив Монастирський.

Також поліція створила гарячу лінію для родичів та знайомих тих, хто загинув або постраждав від рук ворога на Київщині. Свідчення українців можуть бути корисними слідству. Номер 0 894 201 867 працює цілодобово.

Дивіться також – у Грузії люди зі зв'язаними руками лягли біля сходів до парламенту: відео