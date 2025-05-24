"Вони заповіли нам сміливість": ССО показали фільм про учасників Руху опору радянських часів

Сили спеціальних операцій до Дня героя оприлюднили відео про одного з учасників Руху опору періоду Другої світової війни, нагадавши про спадкоємність традицій боротьби українського народу з окупантами.

У фільмі розповідається історія спротиву 94-річного громадського діяча Ігоря Андрійовича Олещука, колишнього політв’язня та підпільника ОУН на псевдо "Грушко".

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Командування ССО нагородило Ігоря Олещука

"Тоді нас було тисячі. Тепер нас мільйони. Вони заповіли нам сміливість. Ми увінчаємо її перемогою", – йдеться у відео.

Також Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ нагородило Ігоря Олещука за жертовність та неоціненний вклад під час спротиву окупаційним силам.

"Опір триває. Долучайся до Руху опору на opir.org.ua", – закликають у Силах спецоперацій.

Як відомо, 23 травня в Україні відзначається День героя, під час якого вшановують українців різних часів, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність Української держави.

