"Вони заповіли нам сміливість": ССО показали фільм про учасників Руху опору радянських часів
- Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили фільм про Ігоря Олещука, учасника Руху опору часів Другої світової війни.
- Ігоря Олещука нагородили за внесок у спротив окупаційним силам, підкреслюючи спадкоємність традицій боротьби.
Сили спеціальних операцій до Дня героя оприлюднили відео про одного з учасників Руху опору періоду Другої світової війни, нагадавши про спадкоємність традицій боротьби українського народу з окупантами.
У фільмі розповідається історія спротиву 94-річного громадського діяча Ігоря Андрійовича Олещука, колишнього політв’язня та підпільника ОУН на псевдо "Грушко".
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Командування ССО нагородило Ігоря Олещука
"Тоді нас було тисячі. Тепер нас мільйони. Вони заповіли нам сміливість. Ми увінчаємо її перемогою", – йдеться у відео.
Також Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ нагородило Ігоря Олещука за жертовність та неоціненний вклад під час спротиву окупаційним силам.
"Опір триває. Долучайся до Руху опору на opir.org.ua", – закликають у Силах спецоперацій.
Як відомо, 23 травня в Україні відзначається День героя, під час якого вшановують українців різних часів, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність Української держави.