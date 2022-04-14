Вони живуть минулим у вигаданому світі, – Данілов про важливість 9 травня для Росії

Олексій Данілов пояснив, чому для Росії настільки важливе 9 травня. Річ у тім, що загарбники живуть минулим та датами.

Секретар РНБО зазначив, росіяни не можуть зрозуміти, що постійно жити в минулому неможливо. Однак вони так не думають, і в цьому помилка.

До речі З росіянами не можна про щось домовитись: Данілов знову нагадав про Будапештський меморандум

Росіяни хочуть зупинити час

Окупанти постійно хочуть повернутися до Радянського Союзу. Данілов зауважив, що вони повертаються до якихось нісенітниць. Окупанти не розуміють, що світ рухається вперед, вони хочуть зупинити час.

Дивіться, вони ж живуть датами. Вони живуть у своєму вигаданому світі, вони живуть у минулому,

– додав чиновник.

Данілов наголосив, що загарбники можуть мріяти про що завгодно, але перемогти наш народ неможливо.

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