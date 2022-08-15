"Українська команда" передала для захисників рації та прилади нічного бачення, – Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" відправив на передову рації, прилади нічного бачення та інше спорядження для захисників, а також одяг та медичне обладнання.

Про це повідомив керівник Волонтерського штабу Артур Палатний на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Волонтерський штаб передав воїнам ССО "Азов" дрони Mavic 3, – Палатний

"Передали рації, прилади нічного бачення, медичні рюкзаки, ремонтні комплекти та "кікімори" для бійців військових частин 7013 та 4103, які боронять країну в Сумській та Запорізькій областях. Тернопільська команда та Микола Люшняк передали воїнам 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола 90 комплектів літнього одягу, який допомогли придбати наші польські друзі. Для бійців "Азову" відправили медичне обладнання з Ванкувера, яке допомагала збирати українська громада Канади", – заявив Палатний.

"Українська команда" передала допомогу військовим: дивіться відео

Також "Українська команда" продовжує допомагати цивільним, які постраждали від війни.

"Команди Київської, Хмельницької та Вінницької областей разом зібрали та відправили у Центр соціально-психологічної реабілітації для жінок з дітьми у Фастівському районі 1 тонну продуктів харчування, засобів гігієни, іграшки та одяг. Тернопільська команда завантажувала гуманітарною допомогою бус легендарного канадського волонтера Джона Грема, який доставив цей вантаж мешканцям Дніпра та в інші гарячі точки", – повідомив керівник Волонтерського штабу.

Палатний також розповів про волонтерів "Української команди".

"До нас приєднуються люди різного віку, з різних країн. Такі, як Джон з Канади, який раніше працював у себе в пивоварні, а зараз їздить на власному бусі українськими містами і розвозить гуманітарну допомогу людям, що постраждали від війни. Навіть діти допомагають наближувати перемогу. Наймолодші волонтери "Української команди" – Марко Надкевич, Софійка Гудима та Даринка Слюсарчук з Тернополя. Впродовж літніх канікул вони продавали на вулиці виготовлені власноруч солодощі та прикраси з бісеру і назбирали майже 20 тисяч гривень! За їхні кошти було придбано, зокрема, бензопили для військової частини А1461", – наголосив Артур Палатний.

Цікаво – яку нову допомогу Україні передала Велика Британія: дивіться відео