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      Вопрос Крыма на нормандской встрече: чем может закончиться дискуссия

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      Владимир Путин и Владимир Зеленский / segodnya.ua

      Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры в ​нормандском форматене будут свернуты в случае, если на встрече в Париже президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос о возвращении аннексированного полуострова. Но, вместе с тем, никакой реакции от российского президента Владимира Путина он не получит.

      Можно заметить, что реакция на возможную дискуссию о Крыме, которой хотел бы добиться на встрече в Париже президент Украины, оказалась более осторожной, чем можно было бы предположить. На протяжении многих лет российские чиновники – начиная от самого Путина – уверяли нас, что никакой возможности поднять вопрос о Крыме в нормандском формате нет, что нормандский формат существует исключительно для обсуждения вопроса Донбасса, что любая другая дискуссия может привести к срыву переговоров. И вот оказывается – ничего не случится. Почему?

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      А потому, что решение об изменении повестки дня нормандского саммита сегодня в интересах самого Кремля. Думаю, Владимир Путин хочет подменить обсуждение вопроса об деоккупации Донбасса и выполнении минских соглашений неким пакетом, в котором согласие Киева с сохранением фактического контроля Москвы над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей будет обменяно на продолжение транзита российского газа по территории Украины и скидку на покупку Украиной российского газа.

      В Кремле пришли к выводу, что такой пакет устроит всех остальных участников саммита – президента Зеленского, который отчаянно нуждается в деньгах для создания социальных преференций для своего электората, канцлера Меркель, которая добивается синхронизации введения в действия газопровода "Северный поток-2" с продолжением транзита по украинской ГТС, президента Макрона, который хочет улучшения отношений с Москвой – пусть даже ценой ревизии украинского суверенитета.

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      Но для того, чтобы во время нормандского саммита можно было говорить не только о Донбассе, но и о газе, нужно признать, что такой формат пригоден для обсуждения различных политических и экономических проблем. Транзит и поставки российского газа имеют ровно такое же отношение к тематике нормандского саммита, что и Крым. И поэтому если можно о газе – то можно и о Крыме, почему бы и нет?

      Однако реакция Путина на обсуждение двух этих тем, уверен, будет отличаться. Если в случае с газом он будет оказывать давление на президента Зеленского, объясняя, что прекращение военных действий на Донбассе и проведение выборов на оккупированных территориях зависят, в первую очередь, от способности украинского руководства понять и принять интересы "Газпрома", то, в случае с Крымом, украинскому президенту будет жестко сказано, что переговоров о судьбе субъектов Российской Федерации Путин не ведет.

      В лучшем для украинского президента случае он сможет добиться признания президентом Франции и федеральным канцлером Германии факта украинской принадлежности Крыма. Но это – не новость, с украинской принадлежностью Крыма согласно все международное сообщество, включая союзников Москвы.

      Думаю, нужно понять очень простую вещь. Путин действительно готов поменять дискуссию по газу на дискуссию по Крыму. Только вот результаты у обеих дискуссий будут разными. Дискуссия по газу может завершиться возобновлением энергетической зависимости Украины от России – по сути, именно к этому сегодня подталкивает Зеленского его окружение. А дискуссия по Крыму завершится ничем – тут пресс-секретарь российского президента, похоже, совершенно прав.

      Потому что Путин меняет на поставки газа и продолжение транзита не Крым. Он меняет на поставки газа и продолжение транзита возможность прекратить стрельбу на Донбассе.

      Уверен, это и есть его представление о "сделке".

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Володимир Зеленський Публікації Нормандський формат Газовий контракт Анексія Криму Новини Криму
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