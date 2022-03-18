Ворог активізував бойові дії в районі Рубіжного: залякує та обстрілює місцевих

Російські окупанти минулої доби активізували зусилля у Луганській області. Неспокійно у районі населеного пункту Рубіжне.

За даними Генштабу ЗСУ, біля Рубіжного ворог має частковий успіх.

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Російські окупанти продовжують здійснювати постійні обстріли незахищених об'єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони.

Натомість у Донецькій області активних бойових дій ворог не вів.

Рубіжне відбивається від ворога з останніх сил

Як сказав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, ситуація у Рубіжному, що на Луганщині, залишається складною.

Складна ситуація у Рубіжному, яке відбивається від ворога з останніх сил,

– повідомив Гайдай.

Він зазначив, що за ніч 18 березня сталося займання десятьох будинків та магазину. Крім того, внаслідок атак росіян постраждали двоє людей.

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