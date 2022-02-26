Ворог атакуватиме з повітря, – Кличко закликав киян залишатися в укриттях

Російські окупанти всіляко намагаються пробратися у Київ, проте українські військові відбивають атаки. Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що ворог і далі атакуватиме з повітря.

Запеклі бої в Києві тривають. За його словами, ніч була складною, але російських військ у столиці немає.

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Проте Кличко попросив киян залишатися в укриттях та не виходити на вулиці.

Ворог атакуватиме з повітря. Вже у житловий будинок на вулиці Лобановського, 60, влучила ракета,

– сказав він.

Проте мер Києва заспокоює, що всі продовжують захищати столицю. "Військові, поліція, нацгвардія, тероборона та добровольці захищають наше місто", – сказав він.

Звернення віталія Кличка щодо ситуації в Києві:





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