Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Ворог атакував Дніпро: сталася пожежа, є поранені
11 вересня, 16:16
1
Оновлено - 16:19, 11 вересня

Ворог атакував Дніпро: сталася пожежа, є поранені

Данило Жоров

Росія у п'ятницю, 11 вересня, завдала удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу в місті спалахнула пожежа.

Відомо про поранених. Про це розповів голова Дніпровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про ворожий обстріл?

Росія вдень 11 вересня атакувала Дніпро. О 14:25 Повітряні сили писали, що на місто летіли баражуючі боєприпаси "Бандероль".

У Дніпрі спалахнула пожежа. Також Ганжа розповів, що внаслідок удару є постраждалий. Згодом кількість поранених зросла до 12

Наслідки удару по Дніпру: дивіться відео

 

 

Вранці того ж дня Росія атакувала безпілотниками Київ та область. У Деснянському районі столиці працювала ППО, в Оболонському є постраждалий.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Повітряні сили ЗСУ
Обстріл Дніпра