Ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Запоріжжі: кількість поранених зросла

Посеред дня 17 вересня росіяни продовжують терор українських міст. Під прицілом противника опинився звичайний пасажирський автобус у Запоріжжі. На жаль, не обійшлося без поранених.

Подробиці розповів очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про удар по Запоріжжю?

Під час атаки на пасажирський автобус у Космічному районі міста в салоні транспортного засобу перебували люди.

FPV-дрон ударив просто біля зупинки громадського транспорту. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

Усі госпіталізовані. Один із постраждалих – у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб допомогти людям.

Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах,

– наголосив Семікін.

Атака потрапила на камеру відеоспостереження: дивіться відео ОВА

Уранці 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області. Окупанти вкотре атакували Запоріжсталь, випустивши по підприємству дві балістичні ракети.

Це вже четвертий удар по комбінату за трохи більше ніж місяць. Ракети влучили в промислові майданчики цехів. Унаслідок атаки суттєво пошкоджено інженерні та залізничні мережі.Водночас одну людину госпіталізували.

Якими були наслідки інших обстрілів міст України?

Зауважимо також, що вибухи протягом усього дня й ночі гримлять у Києві. Під час однієї з останніх тривог уламки впали на території навчального закладу в Солом'янському районі. А 17 вересня уряд надав Києву та області статусу територій із підвищеним ризиком.

Крім того, вночі 17 вересня російські війська атакували Одеську область різними засобами повітряного нападу. Вибухи, зокрема, було чути в Одесі. Унаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки. Відомо про трьох постраждалих, серед них трирічна дитина.