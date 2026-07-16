Ворог атакував Одесу ракетами: загинули 2 людини, є постраждалі

Російська армія ввечері 16 липня завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього у місті є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак та глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки російської атаки по Одесі 16 липня?

Повітряні сили о 22:18 попереджали про рух швидкісної цілі на Одеську область. Через 2 хвилини військові написали, що ще одна ракета летить на Одесу.

О 22:21 в місті чули вибухи.

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак написав. що станом на 23:00 відомо про 2 загиблих в Одесі. Також 6 людей постраждали, серед них – три дитини.

На місці працюють відповідні служби,

– написав Лисак.