Ворог атакував одразу два підприємства у Чернігові: є загиблі

У понеділок, 16 листопада, Росія тероризує українські міста БпЛА. Однією з цілей атаки став Чернігів

На жаль, є загиблі. Про це написав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Які наслідки атаки?

Вдень 16 листопада Росія запустила на Чернігів ударні дрони. Внаслідок удару ворога постраждали два підприємства.

Відомо про двох загиблих.

Вранці того ж дня окупанти двічі атакували Вишгородський район Київщини. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на складських приміщеннях промислового підприємства, а також пошкоджені житлові будинки.

Окрім того, країна-агресорка атакувала Дніпро. Під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.