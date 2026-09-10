Ворог вдарив по ТЦ у Павлограді: сталася пожежа, загинули троє людей, ще понад 30 поранені

Ворожі війська надалі тероризують міста України. Під ударом 10 вересня опинився Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Там спалахнула пожежа на місці атаки. Про наслідки повідомляє очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про удар по Павлограду?

Росіяни атакували місто посеред дня. Як зазначив Ганжа, спалахнула пожежа. У мережі писали, що удар "Шахедом" припав у районі ТЦ "Гулівер". Сталося це близько 16:25.

Цю інформацію підтвердив очільник МВС Іван Вигівський. Він зазначив, що росіяни вдарили по ТРЦ у середмісці Павлограда.

Згодом стало відомо, що через обстріл загинули троє людей. Ще щонайменше 34 дістали поранень. Серед постраждалих – дитина.

Наслідки атаки на Павлоград: дивіться відео

На місці влучання горять автомобілі, торговельні ряди й магазин. У ДСНС додали, що під час ліквідації наслідків обстрілу травм зазнали ще двоє надзвичайників – їх госпіталізували.

Ворог атакував Павлоград: дивіться кадри наслідків

Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.

Де ще фіксували наслідки обстрілів?

Вибухи вдень гриміли в Луцьку. Ціллю ворога було приватне підприємство. Також росіяни продовжують бити по Києву та області. Зокрема, 10 вересня, дрон влучив по заправці біля ТРЦ "Республіка". У момент атаки там перебувало багато людей, проте на щастя, обійшлося без постраждалих.

Прилетіло й ТРЦ у Сумах – це вже другий удар за останні два дні. Буквально напередодні ворожа атака забрала життя двох людей.

А в Дніпрі російські військові завдали удару по підприємству харчової промисловості. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яка охопила 12 легкових автомобілів і два мікроавтобуси. Відомо про двох загиблих.