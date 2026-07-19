Ворог атакував передмістя Харкова, відомо про 3 загиблих, кількість постраждалих зростає

У неділю, 19 липня, російські війська вдарили по передмістю Харкова. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі, їхня кількість зростає.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки удару по Харківщині?

Близько 12:00 Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував передмістя Харкова.

За оновленою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 19 – зазнали поранень. Наразі 13 постраждалих госпіталізували, троє з них перебувають у важкому стані.

За словами Синєгубова, усім постраждалим надають медичну допомогу, а екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, повітряна тривога в Харківському районі тривала з 11:41 до 12:10. У цей час Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих безпілотників у регіоні.

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Нагадаємо, вночі 19 липня російські війська здійснили масований удар по Україні та випустили 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Зокрема, росіяни застосували: 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон, 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 3 протикорабельні ракети Онікс, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 125 ударних БпЛА.

В епіцентрі удару опинився Київ. Там внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще 15 людей отримали поранення у Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах столиці.