Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки удару по Харківщині?

Близько 12:00 Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував передмістя Харкова.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 16 – зазнали поранень. Наразі дев'ятьох постраждалих госпіталізували, троє з них перебувають у важкому стані.

За словами Синєгубова, усім постраждалим надають медичну допомогу, а екстрені служби працюють в посиленому режимі.