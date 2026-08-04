Ворог атакував ракетами цивільне підприємство на Харківщині, є постраждалі

Ворог вдень 4 серпня завдав ракетного удару по Харківській області. Під удар потрапило цивільне підприємство, внаслідок чого постраждали троє людей та виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку?

Росія завдала ракетного удару по Богодухову Харківської області. За попередньою інформацією, ворог застосував дві ракети, якими вразив територію цивільного підприємства.

Внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих. Усім пораненим медики надають необхідну допомогу. Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовують рятувальники.

Окрім цього, ще одне влучання ворожої ракети зафіксували у Дергачах. Станом на цей момент інформація про постраждалих унаслідок цього удару не надходила.

На місцях обох влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російського обстрілу, документують руйнування та уточнюють остаточні масштаби пошкоджень цивільної інфраструктури.

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Нагадаємо, вдень 4 серпня завдали ракетного удару по передмістю Одеси, влучивши поблизу людного ринку. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, а на місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, наразі відомо про трьох постраждалих. Поранення отримали чоловіки віком 42, 45 та 81 рік, їхній стан попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а фахівці продовжують обстеження території та ліквідацію наслідків обстрілу.

Правоохоронці документують черговий російський удар по цивільній інфраструктурі Одеської області.