Ворог атакував селище на Харківщині: є жертви та постраждалі

Харківська область регулярно потерпає від російських обстрілів. Сьогодні окупанти завдали удару по житловому сектору селища Слатине, що у Дергачівській міській громаді.

За попередньою інформацією, є загиблі та поранені внаслідок російської атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

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Що відомо про обстріл

Повітряна тривога на території Харківської області триває ще з 10:44. Вже о 14:09 у Дергачівській міській громаді повідомили про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб, місцева влада радила перебувати в укриттях. Пізніше з'явилася інформація вже про наслідки обстрілу.

Спершу Вячеслав Задоренко повідомив, що за попередніми даними, внаслідок атаки є жертви та постраждалі серед цивільного населення. Згідно з оприлюдненою інформацією, на місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та інші оперативні служби.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого місцевого жителя, ще декілька осіб зазнали поранень різних ступенів важкості. Інформація оновлюється,

– уточнив посадовець згодом.

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До слова, незадовго до цього стало відомо, що вибухи також чули й у самому Харкові. Місто окупанти атакували також за допомогою керованих авіаційних бомб. Наразі ні в ОВА, ні в мерії не коментували наслідки вибухів у Харкові чи у передмісті.