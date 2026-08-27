Ворог атакував всю ніч: на Київщині виникла пожежа на складах

Російські війська протягом усієї ночі 27 серпня били балістикою та дронами по Київській області. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі у складських приміщеннях.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки обстрілу?

У Бориспільському районі пожежа спалахнула на складах. Станом на 8:50 досі триває її ліквідація. На місці працюють усі екстрені служби.

Окрім того, пошкоджено складські приміщення у Фастівському районі. Відомо й про прильоти по приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

На щастя, постраждалих немає.