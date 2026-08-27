27 серпня, 08:54
Оновлено - 08:59, 27 серпня
Ворог атакував всю ніч: на Київщині виникла пожежа на складах
Російські війська протягом усієї ночі 27 серпня били балістикою та дронами по Київській області. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі у складських приміщеннях.
Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко.
Які наслідки обстрілу?
У Бориспільському районі пожежа спалахнула на складах. Станом на 8:50 досі триває її ліквідація. На місці працюють усі екстрені служби.
Окрім того, пошкоджено складські приміщення у Фастівському районі. Відомо й про прильоти по приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.
На щастя, постраждалих немає.