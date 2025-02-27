Окупанти атакували Харків: у місті пролунала серія вибухів, є влучання та постраждалі

У Харкові ввечері 27 лютого пролунали вибухи під час атаки "Шахедами". Місцева влада повідомила про влучання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Росіяни атакували Харків

У Харкові о 19:56 оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза атаки "Шахедів".

О 20:02 у Повітряних силах попередили про рух ударних БпЛА у напрямку Харкова. Близько 20:15 у місті прогриміли вибухи.

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За кілька хвилин після вибухів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у передмісті Харкова зафіксовані влучання. Крім того, унаслідок чергового терору "Шахедами" є щонайменше двоє постраждалих.

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Згодом Синєгубов повідомив, що унаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі. Очільник Харківської ОВА застеріг, що у бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників, тому варто залишатися в укриттях.

Синєгубов додав, що, за попередніми даними, ворог вдарив щонайменше 12 безпілотниками по Харкову.