Ворог чудово знає, де будинок для літніх, а де дитсадок, – голова Луганської ОВА
Джерело:"Лівий берег"
Окупанти обстрілюють не військові об'єкти, а цивільну інфраструктуру. За словами голови Луганської ОВА, ворог добре знає, куди саме цілить.
Про це Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю. Він зазначив, що не сумнівається, що окупанти свідомо йдуть на воєнні злочини.
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Вороги чудово знають місця розташування об'єктів
Вони ж місцеві, вони чудово знають, де розташування частин, знають, де будинок для людей похилого віку, вони знають, коли стріляють у дитячий садок. Коли в Сєвєродонецьку прилетів снаряд у будинок малюка, дякувати Богові, що я вивіз усіх дітей звідти, вони теж чудово розуміли, куди стріляють,
– запевнив Гайдай.
Голову ОВА питали іноземні журналісти – чи, мовляв, у цивільних об'єктах були підрозділи. Гайдай відповів: якби це було так, то українська армія у 4 рази була б більша за російську.
У Кремінній з танка впритул обстріляли будинок для літніх
У Кремінній ворожі війська впритул з танка обстріляли будинок для літніх. Гайдай розповів, що було 75 осіб стареньких та 14 осіб персоналу. Вижили лише 15 осіб, яких вивезли у Сватове – на тимчасово окуповану територію.
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