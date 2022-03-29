"Ворог дійсно тупий": В'ячеслав Чаус повідомив, що в області з'являються власні "Чорнобаївки"
29 березня 2022 , 12:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Чернігівської ОДА
Збройні Сили Україні продовжують нищити ворогів на Чернігівщині, повідомив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його словами, втрати ворога настільки великі, що не поступаються ситуації, яка склалася в Чорнобаївці. Там захисники України вже 12 разів поспіль розгромили вороже військо.
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Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника,
– говорить Чаус.
Він зазначив, що сьогодні, 29 березня, ЗСУ матиме "дууууже багато роботи", подробиці зможуть повідомити пізніше.
"Вірю в Бога і Збройні Сили України!", – закінчив звернення Чаус.
Відеозвернення В'ячеслава Чауса: