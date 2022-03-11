Ворог і досі хоче захопити Київ, але не має для цього сил і засобів, – Жирнов

Російські загарбники призупинили наступальні дії на Київ через нестачу необхідних сил і засобів. Однак ворог не відмовився від своїх намірів оточити столицю.

Відповідну заяву про поточну ситуацію в Києві та наміри ворога зробив глава Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

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Ворог і досі хоче захопити Київ

Наразі противник призупинив наступальні дії на Київ, але від своїх намірів оточити столицю не відмовився,

– зазначив Жирнов.

Він наголосив, що росіяни деморалізовані та не мають достатньо сил та засобів для наступу. Оборона Києва активна та змушує противника постійно зазнавати втрат та перегруповуватися.

Натомість, додав глава міської військової адміністрації, від безсилля та злоби загарбники продовжують варварські бомбардування українських міст.

Він закликав українців не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу та ховатися в укриттях.

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