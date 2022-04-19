Ворог хоче оточити українські війська біля Ізюма та Волновахи, – Арестович про наступ на Сході

Російські окупанти розпочали активну фазу наступу на Сході України з намаганням оточити Збройні Сили України.

Про це під час брифінгу заявив радник глави ОП Олексій Арестович, передає 24 канал.

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Він сказав, що ворог хоче оточити українські війська в районі Ізюму та Волновахи. Для цього ворог завдає відволікаючих ударів.

Тому ворог діє в районі Харкова та Гуляйполя. І продовжує намагатись взяти місто Маріуполь, що, як ми зазначимо, йому не вдається,

– сказав Арестович.

Головні зусилля ворог зосереджує на просування від Ізюма та на оточення міст Рубіжне, Сєвєродонецьк та Попасна. Водночас, за словами радника глави ОП, ворогу це теж не вдається.

Додамо, що раніше Арестович заявляв, що якщо противник доб'є Маріуполь, зустрічі обидвох сторін на переговорах можуть припинитися. Він зазначив, що Офіс Президента та сам Володимир Зеленський в такому разі готові до повного знищення противника.

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