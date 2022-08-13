Ворог хоче прорвати оборону ЗСУ біля Пісків, Мар'їнки й на інших напрямках: йдуть жорсткі бої

На фронті станом на 13 серпня тривають запеклі бої. Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої країни.

Про актуальну інформацію на фронті станом на 18:00 розповіли у Генштабі ЗСУ. Ворог намагається іти у наступ на окремих напрямках, однак наші війська відбивають російські атаки.

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Найбільш запеклі бої на Донеччині

На Авдіївському напрямку на Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків.

Водночас тривають обстріли населених пунктів з артилерії та танків. Поблизу Мар'їнки окупанти завдали авіаудару.

Успіхи ЗСУ на фронті

На Харківському напрямку росіяни намагалися покращити своє тактичне положення у районі Питомника. Однак українські захисники та захисниці відбили ворожу атаку.

На Слов'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ поблизу Нової Дмитрівки та Долини. ЗСУ відбили цю атаку й ворог відступив.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися штурмовими діями покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримавши жорстку відсіч, окупанти відступили.

На Бахмутському напрямку ворог намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого. Однак і ця спроба виявилася безуспішною для окупантів. На окремих ділянках досі тривають бої.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти спробували покращити своє тактичне положення у напрямках Новосілки та Павлівки, однак ці спроби зазнали провалу.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагалися просунутися в районах Лозового та Широкого, але зазнали втрат та відступили.

На всіх напрямках фронту, крім Волинського та Поліського, тривають обстріли населених пунктів з танків, артилерії та мінометів. Водночас на кордоні з Україною білоруські війська продовжують виконувати завдання з охорони кордону.

З території росії окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину. Там же ворог вів повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

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